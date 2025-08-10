Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 10 agosto

Redazione10 Agosto 2025
RAI1

21.30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore

RAI2

21.00 Will Trent

RAI3

21.00 Report Estate

RETE4

21.23 Freedom oltre il confine

CANALE5

21.38 Un amore come te

ITALIA1

21.13 Din Don 9 – Paesani spaesati

LA7

21.15 INSIDE D-DAY 1944-2024

TV8

21.35 I delitti del BarLume – A bocce ferme

NOVE

21.15 Chelsea – Milan

20

21.10 L’ultima discesa

27

21.14 Pagemaster – L’avventura meravigliosa

34

21.00 Fantozzi

