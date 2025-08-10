Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 10 agosto
RAI1
21.30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore
RAI2
21.00 Will Trent
RAI3
21.00 Report Estate
RETE4
21.23 Freedom oltre il confine
CANALE5
21.38 Un amore come te
ITALIA1
21.13 Din Don 9 – Paesani spaesati
LA7
21.15 INSIDE D-DAY 1944-2024
TV8
21.35 I delitti del BarLume – A bocce ferme
NOVE
21.15 Chelsea – Milan
20
21.10 L’ultima discesa
27
21.14 Pagemaster – L’avventura meravigliosa
34
21.00 Fantozzi