Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione del 1° dicembre

Redazione1 Dicembre 2025
Duro confronto tra Omer e Jonas al Grande Fratello
Duro confronto tra Omer e Jonas al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione del 1° dicembre

RAI1

21.30 Sandokan

RAI2

21.20 The Covenant

RAI3

21.20 Lo Stato delle cose

RETE4

21.32 Quarta Repubblica

CANALE5

21.50 Grande Fratello

ITALIA1

21.30 Fast & Furious 9 – The fast saga

TV8

21.40 GialappaShow

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.11 Attacco al potere

CIELO

21.15 Rocky II

27

21.13 Il professore matto

LA5

21.15 La stella del Natale

34

21.00 Il mammone

Redazione1 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©