Start-up e Innovazione al Centro: grande interesse per l’incontro sulle misure regionali Nidi e TecnoNidi in Camera di Commercio.

Ieri, 25 novembre, si è svolto il primo appuntamento formativo organizzato dalla Camera di Commercio di Foggia e da Puglia Sviluppo, dedicato specificatamente ai professionisti della Capitanata.

L’incontro odierno ha avuto ad oggetto le misure regionali fondamentali per sostenere la nascita e lo sviluppo delle startup in Puglia: Nidi (Nuove Iniziative di Impresa), mirata a sostenere l’autoimpiego e la creazione di micro e piccole imprese, e TecnoNidi, specificamente orientata al sostegno di piccole imprese innovative che intendono avviare o sviluppare piani di investimento a contenuto tecnologico.

Grazie alla presenza degli Ordini professionali del territorio, una qualificata platea composta da Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Ingegneri, Architetti, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, ha avuto modo di confrontarsi direttamente con i funzionari di Puglia Sviluppo, i quali hanno illustrato dettagliatamente il funzionamento e i requisiti di accesso a questi incentivi.

L’incontro ha sottolineato il ruolo cruciale che i professionisti possono e devono svolgere come agenti di sviluppo a servizio dell’economia provinciale e, in particolare, per indirizzare gli imprenditori e gli startupper verso la migliore opportunità agevolativa.

Lo Sportello di Puglia Sviluppo istituito presso la Camera di Commercio di Foggia è attivo tutti i martedì presso la sede camerale per offrire informazione, orientamento e supporto alla verifica di pre-fattibilità per tutte le misure agevolative. Imprenditori, professionisti e associazioni datoriali possono fissare appuntamenti personalizzati (one to one) con gli esperti inviando una mail a info.pugliasviluppo@fg.camcom.it o utilizzando il sistema di prenotazione on line disponibile alla pagina https://www.fg.camcom.it/servizi/sportello-camera-di-commercio-puglia-sviluppo .

Il ciclo di seminari informativi prosegue nelle prossime settimane, secondo il seguente calendario: