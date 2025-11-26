Start-up e Innovazione al Centro: grande interesse per l’incontro sulle misure regionali Nidi e TecnoNidi in Camera di Commercio
Ieri, 25 novembre, si è svolto il primo appuntamento formativo organizzato dalla Camera di Commercio di Foggia e da Puglia Sviluppo, dedicato specificatamente ai professionisti della Capitanata.
L’incontro odierno ha avuto ad oggetto le misure regionali fondamentali per sostenere la nascita e lo sviluppo delle startup in Puglia: Nidi (Nuove Iniziative di Impresa), mirata a sostenere l’autoimpiego e la creazione di micro e piccole imprese, e TecnoNidi, specificamente orientata al sostegno di piccole imprese innovative che intendono avviare o sviluppare piani di investimento a contenuto tecnologico.
Grazie alla presenza degli Ordini professionali del territorio, una qualificata platea composta da Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Ingegneri, Architetti, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, ha avuto modo di confrontarsi direttamente con i funzionari di Puglia Sviluppo, i quali hanno illustrato dettagliatamente il funzionamento e i requisiti di accesso a questi incentivi.
L’incontro ha sottolineato il ruolo cruciale che i professionisti possono e devono svolgere come agenti di sviluppo a servizio dell’economia provinciale e, in particolare, per indirizzare gli imprenditori e gli startupper verso la migliore opportunità agevolativa.
Lo Sportello di Puglia Sviluppo istituito presso la Camera di Commercio di Foggia è attivo tutti i martedì presso la sede camerale per offrire informazione, orientamento e supporto alla verifica di pre-fattibilità per tutte le misure agevolative. Imprenditori, professionisti e associazioni datoriali possono fissare appuntamenti personalizzati (one to one) con gli esperti inviando una mail a info.pugliasviluppo@fg.camcom.it o utilizzando il sistema di prenotazione on line disponibile alla pagina https://www.fg.camcom.it/servizi/sportello-camera-di-commercio-puglia-sviluppo .
Il ciclo di seminari informativi prosegue nelle prossime settimane, secondo il seguente calendario:
- Martedì 2 dicembre 2025 | ore 14:45-18-45: Le misure per lo sviluppo d’impresa nei settori manifatturiero, commercio, servizi
- Mercoledì 10 dicembre 2025 | ore 14:45-18-45: Le misure per lo sviluppo d’impresa nel settore turistico
- Martedì 16 dicembre 2025 | ore 9:00-13:00: Gli strumenti finanziari alternativi alla finanza tradizionale: ruolo del professionista a supporto delle imprese.