Eventi Manfredonia

Redazione4 Novembre 2025
Sta per arrivare Hereditas – Antiche Arti e Mestieri!

7, 8 e 9 novembre | Chiostro di Palazzo San Domenico – Manfredonia

Tre giorni dedicati alla scoperta delle arti popolari, della manualità, dei saperi e delle tradizioni che hanno costruito l’identità del nostro territorio.

Un’occasione per vedere da vicino gli antichi mestieri del Gargano: oggetti, attrezzi e testimonianze che raccontano la vita di un tempo.

Programma in breve

7–8 novembre

  • Percorso espositivo e dimostrazioni artigiane nel Chiostro.
  • Incontri e attività per grandi e piccoli.
  • Cultura, storia, tradizione… da vivere con gli occhi e con le mani.

9 novembre – Apertura straordinaria

  • Museo Etnografico Sipontino Un viaggio nella memoria della nostra comunità, tra oggetti autentici e storie da tramandare.

Proposte educative per le scuole

Hereditas è anche un’esperienza formativa: visite guidate, attività didattiche e percorsi pensati per studenti di ogni età.

Info e prenotazioni scuole

  • Cell. 393 0207068
  • Tel. 0884 939670
