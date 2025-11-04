Eventi Manfredonia
Sta per arrivare Hereditas – Antiche Arti e Mestieri!
7, 8 e 9 novembre | Chiostro di Palazzo San Domenico – Manfredonia
Tre giorni dedicati alla scoperta delle arti popolari, della manualità, dei saperi e delle tradizioni che hanno costruito l’identità del nostro territorio.
Un’occasione per vedere da vicino gli antichi mestieri del Gargano: oggetti, attrezzi e testimonianze che raccontano la vita di un tempo.
Programma in breve
7–8 novembre
- Percorso espositivo e dimostrazioni artigiane nel Chiostro.
- Incontri e attività per grandi e piccoli.
- Cultura, storia, tradizione… da vivere con gli occhi e con le mani.
9 novembre – Apertura straordinaria
- Museo Etnografico Sipontino Un viaggio nella memoria della nostra comunità, tra oggetti autentici e storie da tramandare.
Proposte educative per le scuole
Hereditas è anche un’esperienza formativa: visite guidate, attività didattiche e percorsi pensati per studenti di ogni età.
Info e prenotazioni scuole
- Cell. 393 0207068
- Tel. 0884 939670