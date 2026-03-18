Sport Manfredonia

Squalifica dei suoi giovanissimi: ricorso Accademia Manfredonia

Redazione18 Marzo 2026
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Squalifica dei suoi giovanissimi: ricorso Accademia Manfredonia

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 14
GARA: A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA – A.S.D. EAGLES SAN SEVERO del 01/03/2026
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA, visto ed applicato l’art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva
FISSA
la riunione del 23/03/2026, alle ore 16.30, per la decisione del reclamo.
Autorizza l’audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

Redazione18 Marzo 2026
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