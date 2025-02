[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sporting Manfredonia in casa dell’Audace Cagnano

Prossimo Impegno in Trasferta!

Domenica 9 febbraio, lo Sporting Manfredonia scende in campo contro l’Audace Cagnano, una squadra che sta vivendo un periodo di grande ripresa dopo un inizio di stagione non facile.

Per noi, è una sfida cruciale! I 3 punti sono fondamentali per mantenere viva la speranza di qualificazione ai playoff, e per questo dobbiamo dare tutto in campo.

Uniti più che mai, mettiamoci cuore e grinta per portare a casa la vittoria!

Forza Sporting!