Sporting Manfredonia-Gioventù Calcio San Severo in campo neutro a Zapponeta

⚽️ Penultima Giornata di Campionato – Forza Sporting Manfredonia! ⚽️

Domenica, alle ore 16:00, scenderemo in campo per la penultima giornata del campionato! 🏟️ Un match importante che, purtroppo, si disputerà in campo neutro a Zapponeta contro il Gioventù Calcio San Severo. Ma siamo pronti a dare il massimo per portare a casa i 3 punti! 💪🔥

Sosteniamo la nostra squadra con tutto il cuore, ovunque giochiamo! 💙