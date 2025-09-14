Spoiler Il Paradiso delle Signore: Rosa e Marcello sempre più vicini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore è partita con grande intensità, regalando al pubblico emozioni e intrecci già dalle prime puntate. Marcello Barbieri ha sorpreso tutti chiedendo ad Adelaide di sposarlo con una proposta in pieno stile cavalleresco. La contessa di Sant’Erasmo, visibilmente emozionata, ha accettato con entusiasmo sia l’anello che la promessa di matrimonio. Non tutti, però, hanno reagito con gioia. Umberto, ancora innamorato di Adelaide e deciso a riconquistarla, non ha potuto ignorare il prezioso al dito della donna. In preda a rabbia e disperazione, ha provato un ultimo gesto disperato: l’ha baciata confessandole nuovamente il suo amore. Il tentativo, tuttavia, si è rivelato vano. Adelaide, ferma nelle sue scelte, ha colto l’occasione per ribadire una volta per tutte che il suo cuore è ormai legato a Marcello, rendendo chiaro a Umberto che il passato non può tornare. Nelle puntate più recenti, Milano ha accolto il ritorno di Rosa Camilli, giunta in città per un’occasione speciale: il battesimo del piccolo Andrea, figlio di Salvo ed Elvira. Un evento di famiglia che, tuttavia, ha riservato molto più di un semplice rito. Rosa, scelta come madrina insieme a Marcello, si è trovata inevitabilmente al suo fianco, quasi come se il destino avesse deciso di intrecciare di nuovo le loro strade. Gli sguardi si sono incrociati, intensi e carichi di sentimenti mai sopiti, mentre il ricordo delle tensioni e dei fraintendimenti del passato sembrava dissolversi davanti a quella nuova complicità. Ogni parola non detta, ogni gesto sfiorato, sembrava suggerire che tra loro la fiamma non si fosse mai davvero spenta.

Il Paradiso delle Signore: Marcello e Rosa insieme a cena

Nelle puntate in onda giovedì 25 settembre, la trama si farà sempre più intricata. Come leggiamo da tvblog, Marcello inviterà Rosa a cena, un gesto nato dal desiderio di ringraziarla per averlo difeso con un articolo che ha restituito credibilità alla sua immagine pubblica. Intanto, mentre fervono i preparativi per le nozze con Adelaide, all’orizzonte incombe una minaccia. Il giornalista Anselmo Conaro è deciso a gettare ombre sulla coppia con un pezzo destinato a creare scalpore. A cogliere il pericolo sarà Umberto Guarnieri, che proverà a fermare tutto muovendosi dietro le quinte e cercando l’appoggio di Tancredi. Determinante sarà però ancora una volta la penna di Rosa Camilli, pronta a spendersi in prima persona per difendere l’onore dei Sant’Erasmo. Il suo articolo riuscirà a neutralizzare i rischi immediati e a riportare serenità, almeno in apparenza. Proprio questo intervento sancirà un nuovo passo avanti nel rapporto con Marcello, che sceglierà di suggellare la ritrovata intesa con un invito a cena. Eppure, i colpi di scena non mancheranno: nonostante le manovre di Guarnieri, Conaro riuscirà comunque a far uscire il suo articolo diffamatorio. Per quanto riguarda il 22 settembre, segnaliamo un’importante novità nel palinsesto di Rai 1. La rete, infatti, rivoluzionerà il proprio daytime pomeridiano per lasciare spazio alla cerimonia istituzionale Tutti a scuola, che inaugurerà ufficialmente l’anno scolastico alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La diretta dell’evento sarà piuttosto lunga e causerà variazioni negli orari di due programmi amatissimi dal pubblico. In particolare, Il Paradiso delle Signore non sarà trasmesso alle 16:00, come di consueto, ma anticiperà la messa in onda alle 15:30. A seguire, anche La Vita in Diretta di Alberto Matano subirà uno slittamento rispetto all’orario abituale.