Daytime Rai1, il trionfo di Antonella Clerici: boom al mezzogiorno
Antonella Clerici riaccende il daytime di Rai1: “È sempre mezzogiorno” debutta al 18,1% con 1,627 milioni. Ottimo traino per il pomeriggio.
La nuova stagione televisiva parte col piede sull’acceleratore per Rai1 e, soprattutto, per Antonella Clerici, che al rientro in onda rimette il grembiule e fa il pieno di pubblico. Nel primo lunedì di palinsesto autunnale, “È sempre mezzogiorno!” decolla e trascina con sé l’intero daytime della rete ammiraglia. Numeri concreti, trend favorevoli e un segnale chiarissimo: la “cucina nel bosco” resta il punto fermo del pranzo televisivo degli italiani. Sullo sfondo, la riaccensione di tutte le fasce — dal mattino al preserale — disegna un quadro in cui la leadership di Rai1 si rafforza ora dopo ora, passando per i talk mattutini e arrivando fino al pomeriggio magazine e alla serialità. Il risultato della Clerici è ancora più significativo perché arriva al day-one della stagione, quando le abitudini del pubblico sono in assestamento e la concorrenza calibra i propri colpi. Il mezzogiorno, invece, risponde presente: share in doppia cifra robusta e fedeltà che non accenna a sgonfiarsi. Dati alla mano, ecco come è andata la giornata e perché il successo di Antonella non è un caso isolato ma la punta più luminosa di un daytime costruito per crescere.
“È sempre mezzogiorno!” vola al 18,1%
Il rientro di “È sempre mezzogiorno!” è un colpo secco: 1.627.000 spettatori con il 18,1% di share, numeri che certificano una partenza sprint e un pubblico già caldissimo sul primo appuntamento utile della stagione. Il dato arriva direttamente dal comunicato ufficiale Rai, riferimento Auditel per lunedì 8 settembre 2025. Subito prima, “Storie italiane” chiude la seconda parte al 15,6% (682mila), mentre la prima parte aveva toccato il 18,7% con 672mila: un corridoio di pubblico che prepara il terreno al cooking-show della Clerici e ne spiega la spinta iniziale. Traino solido, conversione ottima. Nel primo pomeriggio, Caterina Balivo con “La volta buona” riparte al 12,2% (1.185.000) nella prima parte e al 15% (1.183.000) nella seconda: un avvio ordinato che beneficia dell’onda lunga del mezzogiorno e che costruisce il ponte verso la fascia seriale. La curva Rai1 rimane tesa verso l’alto. La serialità di punta fa il resto: “Il paradiso delle signore” torna oltre 1,083 milioni nella puntata d’esordio della nuova stagione, confermando la centralità del titolo nel mosaico pomeridiano. E a chiudere il giorno-time con la consueta spallata arriva “La vita in diretta”: 20,8% con 1,575 milioni, soglia psicologica del 20% ampiamente superata. Filiera completa, performance coerenti. Se allarghiamo lo sguardo, il successo odierno si innesta su una tendenza pluriennale: la stagione precedente di “È sempre mezzogiorno!” è stata la più vista di sempre in termini di share, con una media del 17,6% e 1,7 milioni. È il baseline che spiega la fiducia del pubblico e rende il 18,1% del debutto un segnale di continuità e crescita.