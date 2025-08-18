Splendido: “Sarcina ormai riempie più il gossip che le classifiche”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Nei confronti di SALVINI, solo pochezza da Sarcina, che riempie più il gossip che

le classifiche”

“In un concerto di piazza, durante le festività agostane che reclamano solo leggerezza e spensieratezza, davanti a famiglie e bambini, Francesco Sarcina, un artista imbolsito e senza nuove hit, che riempie più le pagine del gossip più ritrito che le classifiche, si è sentito in diritto di offendere il Ministro della Repubblica Matteo Salvini con un epiteto pugliese intollerabile e volgare”.



Il consigliere regionale della Lega l’avvocato Joseph Splendido vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale per la Capitanata del partito di Matteo Salvini esprime il suo sdegno per quanto accaduto nella festa patronale di Trinitapoli.

“Il frontman delle Vibrazioni, milanese di adozione, avrà anche studiato il termine più local da usare per risultare più esilarante, Salvini è un trimone ha arringato- aggiunge il legale foggiano-

Fare politica su un palco il 16 agosto è quanto di più squallido ed irrispettoso nei confronti di una comunità che ha speso delle risorse pubbliche per un degno momento musicale. È triste constatare la pochezza di tali interpreti. Gli ingredienti del cantautorato impegnato erano i temi trattati, il linguaggio, le soluzioni musicali ed anche l’immagine dell’artista e il rapporto con la discografia. Qui resta solo il cicaleccio e la voglia di qualche titolo di giornale in assenza di vena artistica e di talento”.