Ore 14 Sera, ospiti e anticipazioni del 5 novembre: Salvo Sottile torna sul caso Garlasco

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Il caso Garlasco torna al centro della prima serata televisiva con una puntata speciale di Ore 14 Sera, in onda giovedì 5 novembre su Rai 2. Alla guida del programma ci sarà Salvo Sottile, pronto ad approfondire gli sviluppi più recenti dell’inchiesta che coinvolge Andrea Sempio e Alberto Stasi, protagonisti di una vicenda giudiziaria che continua a dividere l’opinione pubblica.

La trasmissione proporrà nuovi materiali esclusivi, analisi e confronti tra esperti per cercare di fare chiarezza sugli ultimi sviluppi. Nel corso della serata spazio anche al caso Yara Gambirasio e alla condanna di Massimo Bossetti. Cosa mostrano i nuovi video su Andrea Sempio? Quali scenari si aprono per Alberto Stasi? E perché si torna a discutere del delitto di Yara Gambirasio?

Nuovi video su Andrea Sempio nello speciale dedicato a Garlasco

Le anticipazioni di Ore 14 Sera annunciano una puntata fortemente concentrata sul delitto di Garlasco.

La trasmissione partirà dalla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Andrea Sempio e mostrerà nuovi video esclusivi che lo riguardano. L’obiettivo sarà quello di analizzare gli ultimi elementi emersi e capire quale impatto possano avere nel dibattito che ruota attorno alla sua figura.

La puntata affronterà inoltre il tema del possibile processo mediatico che, secondo molti osservatori, starebbe accompagnando la vicenda già da diversi mesi.

Alberto Stasi e Andrea Sempio: due destini sempre più intrecciati

Ampio spazio verrà dedicato anche alla posizione di Alberto Stasi.

Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, la difesa dell’ex fidanzato di Chiara Poggi starebbe preparando una richiesta di revisione del processo che ha portato alla sua condanna definitiva. Parallelamente, la difesa di Andrea Sempio potrebbe valutare una sospensione del procedimento in attesa di ulteriori sviluppi.

La trasmissione analizzerà quindi come le due vicende giudiziarie siano ormai sempre più collegate e quali conseguenze potrebbero derivare dalle prossime mosse delle rispettive difese.

Dal caso Yara Gambirasio agli ospiti della serata di Ore 14 Sera

Nel corso della puntata, Salvo Sottile tornerà anche sul caso Yara Gambirasio e sulla condanna di Massimo Bossetti.

La trasmissione ripercorrerà il lavoro investigativo svolto dal RIS, soffermandosi sugli elementi che continuano ad alimentare il dibattito pubblico a distanza di anni. L’approfondimento proverà inoltre a mettere a confronto i due casi giudiziari che più hanno segnato la cronaca italiana degli ultimi decenni.

Tra gli ospiti annunciati figurano Rita Cavallaro, Stefano Tura, Francesco Borgonovo, Moreno Pisto, Fabrizio Capecelatro, l’avvocato di Stasi Antonio De Rensis, il consulente Armando Palmegiani, l’avvocato di Bossetti Claudio Salvagni, Valter Biscotti e la content creator Francesca Bugamelli.

Tra nuovi documenti, analisi e testimonianze, la puntata del 5 novembre si preannuncia come uno degli appuntamenti televisivi più attesi della settimana per chi segue da vicino il caso Garlasco.