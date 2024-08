Spettacolare accensione delle luminarie per la Festa Patronale

Una festa per i bambini e per i grandi, l’accensione delle luminarie della Festa Patronale 2024 per Maria SS di Siponto è stata il culmine di un bellissimo pomeriggio per tutti i bambini che hanno partecipato ai Grest delle Parrocchie di Manfredonia.



Centinaia di bambini si sono radunati presso la Villa comunale e dopo canti, giochi e balli hanno sfilato accompagnati dalla Banda della città di Manfredonia fino a Piazza Papa Giovanni XXIII.

Il palco della piazza è stato affidato a giovanissimi presentatori, rappresentanti delle parrocchie di Manfredonia, i quali con precoce maestria hanno presentato gli animatori che si sono esibiti ballando e cantando l’inno del proprio Grest.

Minnie, Topolino e Gheghè hanno coinvolto Padre Franco Moscone, il Sindaco La Marca e la presidente del Comitato Festa Patronale, Stefania Fortunato, ad entrare nella grande bolla di sapone di Gheghè e poi a balli scatenati con tutta la piazza, stracolma di gente.

Una preghiera, letta dai bambini, con desideri e speranze della nostra giovanissima generazione, ha preceduto il countdown per la spettacolare accensione di tutte le luminarie posizionate in città per adornarla al passaggio della Santa Patrona. Una serata piena di emozioni e di allegria, le luci accese dai bambini come non succedeva da tempo. Buona Festa Patronale a tutti!!