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SOSTEGNO CONCRETO A PESCA AGRICOLTURA E AUTOTRASPORTO

Nel prossimo Consiglio Comunale del 19 ottobre, i consiglieri comunali Massimiliano Ritucci (AgiAMO) e Antonio Tasso (Sipontum) aderiranno con convinzione al documento unitario predisposto e condiviso dai Sindaci della provincia di Foggia per chiedere al Governo nazionale e alla Regione Puglia il riconoscimento dello stato di crisi che sta colpendo duramente i settori della pesca, dell’agricoltura e dell’autotrasporto.

Si tratta di comparti fondamentali per l’economia del nostro territorio, oggi messi in grave difficoltà dal crollo dei prezzi delle produzioni, dall’aumento dei costi di gestione e dal continuo rincaro dei carburanti, che rischiano di compromettere il lavoro di imprese e lavoratori.

Per questo i nostri rappresentanti saranno tra i sostenitori dell’Ordine del Giorno che sarà discusso in Consiglio Comunale, affinché da Manfredonia si levi una voce forte e unitaria a sostegno di famiglie, aziende e operatori che ogni giorno garantiscono occupazione, produzione e sviluppo.

È il momento di mettere da parte le divisioni e sostenere insieme chi rappresenta una parte essenziale della nostra economia e della nostra identità.