Politica Manfredonia
La Marca: “Rompere l’omertà delle testate nazionali”
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Oggi eravamo in tanti e con noi sindaci, c’erano amministratori locali, la Regione con l’ Assessore Piemontese e il nostro Vescovo P. Franco Moscone.
Oggi eravamo al fianco dei tanti lavoratori , autotrasportatori, agricoltori e pescatori.
Oggi eravamo con le famiglie e con la nostra gente .
La nostra è stata una protesta pacifica, ma un grido forte per rompere l’ omertà delle testate nazionali e l’ indifferenza di chi ci vuole fare credere che tutto va bene….
Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia