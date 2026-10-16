La Marca: “Rompere l’omertà delle testate nazionali”

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Oggi eravamo in tanti e con noi sindaci, c’erano amministratori locali, la Regione con l’ Assessore Piemontese e il nostro Vescovo P. Franco Moscone.

Oggi eravamo al fianco dei tanti lavoratori , autotrasportatori, agricoltori e pescatori.

Oggi eravamo con le famiglie e con la nostra gente .

La nostra è stata una protesta pacifica, ma un grido forte per rompere l’ omertà delle testate nazionali e l’ indifferenza di chi ci vuole fare credere che tutto va bene….

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia