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“Soqquadro” del Teatro del Piccione di Genova chiude il 22/3 le domeniche in famiglia al “Dalla” di Manfredonia

Ultimo appuntamento al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia con le domeniche di “con gli occhi aperti”, la finestra dedicata alle famiglie di “respIRA”, la stagione di prosa ideata e organizzata dal Comune, da Puglia Culture, da Bottega degli Apocrifi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Domenica 22 marzo, alle ore 18.00, andrà in scena “Soqquadro”, uno spettacolo della compagnia Teatro del Piccione di Genova.

Soqquadro è una parola speciale e indica letteralmente uno sconvolgimento, un rivolgimento. Di più, un capovolgimento: ciò che era sotto va sopra e viceversa.

Alba e Aldo, i protagonisti di questo lavoro, sono due anime semplici, due persone ordinate, la cui vita viene sconvolta, capovolta, da un episodio apparentemente senza importanza: un imprevisto inciampo dentro una pozzanghera in un giorno di pioggia. L’acqua è la porta di accesso al mondo di sottosopra, il canale magico attraverso cui Alba e Aldo sprofondano in un luogo onirico, fatto di luci, colori ed emozioni un tempo frequentate.

E così, con la levità del gioco, la vita apparirà di nuovo sorprendente, libera dai binari certi e rugginosi in cui si era inconsapevolmente incanalata e darà occasione a tutti noi di ricordarci la gioia incontenibile delle meravigliose scoperte dell’infanzia.

Lo spettacolo, menzione EOLO Awards 2025, vedrà in scena Paolo Piano con Danila Barone e Dario Garofalo, questi ultimi firmano anche la regia del progetto.

Il biglietto è al costo di 7 euro (platea primo settore), 6 euro (platea secondo settore) e di 5 euro (galleria).

Per informazioni e prenotazioni: Teatro “Lucio Dalla” – Bottega degli Apocrifi, 0884 532829 / 335 244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.