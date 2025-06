Sonia Bruganelli: “Presente più io di Paolo con i figli”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sonia Bruganelli ha recentemente condiviso aspetti della sua vita privata e professionale durante un’intervista nel podcast di Giulia Salemi “Non lo faccio x moda“. La showgirl e opinionista ha parlato del suo rapporto con i figli, sottolineando di essere più presente di suo marito, Paolo Bonolis, e di aver maturato un atteggiamento più consapevole e tranquillo nel tempo, soprattutto dopo le difficoltà legate alla malattia della figlia Silvia. Bruganelli ha rivelato di aver cambiato alcuni comportamenti, riconoscendo che durante gli anni ha reagito anche con ironia come risposta al dolore profondo vissuto.

Sonia Bruganelli e gli scontri con Selvaggia Lucarelli

Ha raccontato di aver deciso di lasciarsi da Paolo, ammettendo di essere stata infelice e di aver voluto ricostruire la propria serenità per il bene dei figli. La relazione con il marito si è evoluta in una semplice collaborazione genitoriale. Sonia ha anche parlato delle sue sfide in tv, come gli scontri con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, ammettendo di aver affrontato quel percorso senza rimpianti. La sua testimonianza riflette un percorso di crescita personale e di confronto con le difficoltà della vita, con un occhio di riguardo alla famiglia.