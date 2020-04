Solidarietà è anche aiutare le “colleghe” mamme. Il video tutorial del lavoretto di Pasqua

L’emergenza Coronavirus ha sconvolto le nostre vite mettendo in subbuglio abitudini ed orari, ma se in ogni esperienza bisogna trarne il lato positivo, sicuramente in questo caso è la solidarietà reale e virtuale che si è innescata in ogni campo.

Con le scuole chiuse, ad esempio, bambini e ragazzi sono a casa ormai da un mese.

Bene per la didattica a distanza, ma cosa far fare ai più piccini?Ed ecco entrare in gioco l’inventiva delle mamme italiane e anche di quelle sipontine, che hanno messo a disposizione delle ‘colleghe’ la propria fantasia.

Come Ketty, che con la figlia Arianna ha realizzato un simpatico lavoretto di Pasqua da poter fare utilizzando materiale facilmente reperibile in casa.

A Ketty ed Arianna un grazie di cuore per aver accettato l’invito a condividere il simpatico suggerimento!

di Maria Teresa Valente