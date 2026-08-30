Eventi Manfredonia
Solennità della Beata Vergine Maria di Siponto
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Domenica 30 agosto:SOLENNITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO.SS. Messe alle ore 6.00; 7.00; 8.00; 9.30Ore 11.00: SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA PONTIFICALE presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Padre Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, con la partecipazione delle Autorità civili e militari. Ore 16.30: Recita del Santo Rosario e SS Messe: ore 17.00; 18.00; 19.00.