[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Parliamo Manfredoniano: “Botte”

Botte s.f. = colpo

Questo sostantivo possiede una miriade di sfaccettature. Dargli un significato univoco è molto riduttivo.

Infatti ne ho trovato alcuni, grazie alla fattiva collaborazione dell’amico Matteo Borgia, provo a elencarli qui di seguito.

*Bòtte1 = Colpa

Dé ‘a bòtte =dare la colpa.

Ci’ho pegghjéte a bòtte pe salvé u fígghje = si è addossata la colpa per salvare il figlio).

*Bòtte2 = Colpo, anche in senso figurato

Ho ‘vüte ‘na bòtte de sìnze = ha avuto un mancamento, oppure ha

perso il controllo dei sensi o della ragione.

Ho ‘vüte ‘na bòtte de cüle = ha avuto un colpo di culo, nel senso

di fortuna.

*Botte3 = Segno, ferita, cicatrice, livido, oppure operazione svolta rapidamente (in un

colpo, in un tempo breve)

‘Na bòtte de pennìlle = un segno lasciato dal pennello, oppure

una rapida rinfrescata ai muri.

‘Na bòtte de rasüle = un segno lasciato dal rasoio sul viso o

anche una sbarbata veloce.

‘Ho bbušchéte nu cazzòtte sòtte a l’ùcchje, jì rumàste (anche jì

rumése) a bòtte = ha preso un pugno sotto l’occhio, è restato il

livido.

*Botte 4 = Entità piccola o frazionata

‘Na bòtte e ‘na bòtte = un po’ e un po’

A botte a botte = lavoro svolto in maniera discontinua o imprecisa.

*Botte 5 = Attimo

Sìnde ‘na bòtte, mandìne na bòtte, aspìtte na bòtte = ascolta un

attimo, mantieni un po’, aspetta un attimo, ecc.)

*Botte 6 = Colpo, in senso materiale

Ho déte ‘na bòtte mbàcce ‘u müre = ha dato un colpo sul muro.

L’ho cciacchéte a bòtte de martìlle = l’ha schiacciato a colpi di

martello.

Se nge vìne mò, te pìgghje a bòtte de battepànne = Se non vieni

adesso, ti prendo a colpi di battipanni).

*Botte7 = Rumore

C’jí sendüte ‘na bòtte ca mànghe i calecàsse alla fèsta Madònne

= si è sentito un rumore (talmente forte) che neanche i mortaretti della festa Madonna avrebbero avuto un effetto così dirompente.

‘Na volte ce vennèvene trik-trak e botte a müre = Una volta si vendevano petardi a miccia e botti a muro (bastava scaraventarli con forza contro una parete per ottenere la deflagrazione).

*Botte8 = Atto sessuale consumato velocemente

Mudù decètte alla cumbagne ca se jöve fiurére, l’avrüje déte ‘nu fiore, ma seccöme jöve sparapìzze dumannatte se la putöve dé ‘na botta = Mudù disse alla sua amica che se fosse stato un fioraio le avrebbe dato un fiore, ma siccome era pirotecnico le chiese se poteva “darle una botta” (per evitare il doppio senso avrebbe dovuto dire se poteva “donarle un botto”)

Ho già trattato a parte: