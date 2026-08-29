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De Sanzo: “Il Manfredonia ci ha messo in difficoltà”

MANFREDONIA – “Dopo un primo tempo più equilibrato, nella ripresa il Manfredonia ci ha messo in difficoltà” così il tecnico della Fidelis Andria De Sanzo al termine della sfida di Coppa al Miramare.

“Probabilmente” spiega l’allenatore “il motivo è da ricondurre ad uno stato di forma diverso, loro sono più piccoli di statura, ma l’importante è aver passato il turno”.