Soccorso alimentare: 80.000 euro al Comune di Manfredonia. Contributo una tantum di 300 euro per famiglia

Oltre all’anticipo del Fondo di solidarietà comunale, con un’ordinanza saranno assegnati ai Comuni 400 milioni destinati espressamente ad aiutare chi in questi giorni non ha i soldi per fare la spesa. I criteri di assegnazione delle risorse principali terranno conto anche del minor reddito pro capite e della dimensione del paese.

20.000 euro andranno ai comuni sino a 5 mila abitanti.

50.000 euro andranno ai comuni da 5 mila a 30 mila abitanti.

80.000 euro andranno ai comuni da 30 mila a 69 mila abitanti.

150.000 euro andranno ai comuni capoluogo di Provincia e di Regione.

Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione di 50 buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale.

I sindaci dei comuni provvedono ad individuare la platea dei beneficiari del contributo, priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Il riparto per nucleo familiare del buono spesa è assegnato una tantum pari a 300 euro.