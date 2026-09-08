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Slow Park, il 10 settembre la “Festa del panzerotto” anima il “Capitanata Spring Festival”

Viaggio tra gusto, tradizione e territorio con lo chef Stefano Torelli. La mattina il laboratorio

Allo Slow Park di Foggia si celebra la “Festa del Panzerotto”, specialità gastronomica tipica del nostro territorio e della regione Puglia. Un viaggio tra gusto e tradizione che permette di raccontare storia e origini del panzerotto e la sua preparazione. È il senso del nuovo appuntamento del “Capitanata Spring Festival – Summer edition”, la manifestazione promossa dal consorzio di cooperative sociali Oltre per promuovere le qualità enogastronomiche e le bellezze paesaggistiche, naturalistiche, storiche e culturali che spaziano dal Gargano ai Monti dauni.

Giovedì 10 settembre 2026, lo Slow Park di Foggia in viale Manfredi, ospiterà due momenti dedicati al tema. Dalle 10.00 alle 13.00 si svolgerà il laboratorio di panzerotti con le cuoche della bottega con cucina centonove/novantasei. Seguirà alle ore 19.00 un workshop con la partecipazione dello chef Stefano Torelli e di Stefano Ippolito, del locale Morsi. A seguire il cooking show con lo chef Stefano Torelli, che farà degustare i panzerotti. Il progetto “Capitanata Spring Festival”, sostenuto dalla Regione Puglia con l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione, è un percorso di eventi che si snoda tra incontri, laboratori, show cooking, workshop che mettono al centro la Puglia, e in particolar modo la Capitanata, quale destinazione turistico-culturale di eccellenza. L’iniziativa rientra nel cartellone di eventi culturali “Foggia Estate” promosso dal Comune di Foggia. La partecipazione agli eventi è gratuita.

Attraverso il confronto con chef, testimonianze, degustazioni, sarà possibile conoscere la cucina terrazzana, la transumanza, il sushi pugliese, la pasta tipica della Capitanata, celebrare la festa del pomodoro, le produzioni di vini ed alcuni piatti tipici locali. Dalle foreste e boschi, dall’archeologia all’arte, dalle spiagge del mare al fresco delle montagne e delle dolci colline che circondano il Tavoliere, l’iniziativa vuole favorire una maggiore conoscenza delle eccellenze del territorio, promuovendo un turismo lento, attento a questi luoghi e più vicino alle diverse ricchezze dei luoghi che la Capitanata è capace di offrire. Il prossimo ed ultimo appuntamento in calendario è il 19 settembre, con Calici di stelle.

Scopri gli eventi in Puglia su: www.viaggiareinpuglia.it/eventi/it