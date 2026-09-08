Nuovo Dirigente della Polizia Stradale di Foggia

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Il Questore della provincia di Foggia dà il benvenuto al Vice Questore Tommaso Vecchio, Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Foggia.

Originario della provincia di Teramo, 46 anni, laureato in Giurisprudenza, il Vice Questore Vecchio è entrato nei ruoli dei Funzionari della Polizia di Stato nel 2012. Al termine del previsto periodo di formazione, ha prestato servizio presso la Questura di Sassari dove ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto e, successivamente, quello di Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ozieri (SS).

Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza anche nell’ambito delle specialità della Polizia di Stato. Nel 2018 ha assunto l’incarico di Dirigente del Compartimento della Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica del Molise e, in seguito, è entrato a far parte della specialità della Polizia Stradale, prestando servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Macerata e, in qualità di Dirigente, presso la Sezione Polizia Stradale di Chieti, ultimo incarico ricoperto prima del trasferimento.

Nel corso della propria esperienza professionale ha, inoltre, preso parte a numerose attività investigative di polizia giudiziaria relative ai reati di competenza delle Specialità, conseguendo importanti e significativi risultati.

Dal 10 agosto 2026, il Vice Questore Tommaso Vecchio è il nuovo Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Foggia, dove metterà a disposizione la propria esperienza professionale e le competenze maturate nel corso della carriera, con l’obiettivo di contribuire alle attività di prevenzione e di sicurezza stradale sul territorio provinciale.

Al nuovo Dirigente i più sinceri auguri di buon lavoro e un sentito “in bocca al lupo” per il nuovo incarico.