Sita, Monte Sant’Angelo-Manfredonia: nuova fermata presso il Centro Commerciale Gargano

Puglia – Foggia

AVVISO ALLA CLIENTELA

Comune di Monte Sant’Angelo

Si informa la Gentile Clientela che il Comune di Monte Sant’Angelo, con comunicazione prot. n. 9673/2025 del 06/06/2025 ha richiesto la modifica del percorso sulla tratta Monte S. Angelo – Manfredonia e viceversa con il passaggio presso il Centro Commerciale Gargano in Contrada Pace, Località Macchia e con successiva comunicazione prot. n. 775/2026 del 19/01/2026 ha rilasciato il nulla osta per l’istituzione di una nuova fermata ubicata presso l’ingresso di tale Centro Commerciale.

Per quanto sopra, la Provincia di Foggia con successiva nota prot. n. 0006858/2026 del 10/02/2026 ha rilasciato la relativa autorizzazione.

Pertanto,

a far data dal 16/02/2026

limitatamente all’autolinea Monte S. Angelo – Manfredonia – Foggia verrà effettuato il nuovo percorso con instradamento dinnanzi al Centro Commerciale Gargano in Contrada Pace (Località Macchia) e nel contempo verrà istituita la fermata ubicata presso l’ingresso del Centro Commerciale Gargano in entrambi i sensi di marca