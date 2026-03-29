Sinner batte Lehečka 6-4 6-4 in finale: vittoria netta e altro titolo per l’azzurro

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Jannik Sinner ha vinto la finale contro Jiří Lehečka con il punteggio di 6-4 6-4, conquistando un altro titolo e confermando il suo straordinario momento di forma nel circuito ATP. L’azzurro ha disputato una partita solida sotto ogni punto di vista, dominando soprattutto con il servizio e gestendo con grande maturità i momenti decisivi del match.

Una finale controllata dal primo all’ultimo game

Fin dall’inizio della partita, Sinner ha imposto un ritmo molto alto negli scambi da fondo campo. Il tennista italiano è stato preciso con il dritto, molto solido con il rovescio e soprattutto efficace nei turni di battuta, dove ha concesso pochissime occasioni all’avversario.

Lehečka ha provato a restare in partita, ma nei momenti chiave è stato sempre Sinner a fare la differenza. L’azzurro è riuscito a strappare il servizio nel momento decisivo sia nel primo che nel secondo set, chiudendo entrambi con lo stesso punteggio: 6-4.

Le statistiche della finale: il servizio decisivo

I numeri del match spiegano chiaramente il successo di Sinner:

• 10 ace contro i 5 di Lehečka

• 1 solo doppio fallo

• 92% di punti vinti con la prima di servizio

• 50% di punti vinti con la seconda

• Percentuale molto alta di prime in campo (65%)

Questi dati dimostrano quanto il servizio dell’italiano sia stato determinante per controllare la partita e non lasciare spazio al tennista ceco.

Sinner sempre più protagonista nel circuito ATP

Con questa vittoria, Sinner conferma di essere uno dei giocatori più in forma del momento. Il tennista italiano continua a crescere dal punto di vista mentale, oltre che tecnico, e sta dimostrando una continuità che lo sta portando stabilmente tra i migliori del mondo.

Anche Lehečka esce comunque a testa alta: il tennista ceco ha disputato un ottimo torneo, arrivando fino alla finale e dimostrando di poter competere contro giocatori di altissimo livello.