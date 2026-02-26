Eventi Manfredonia

“Sinfonicamente Lucio” è possibile prenotare il proprio posto

Redazione26 Febbraio 2026
La Pro Loco di Manfredonia informa che a partire da oggi è possibile prenotare il proprio posto per lo spettacolo Sinfonicamente Lucio.

Con un piccolo contributo, potrete assicurarvi un’esperienza musicale emozionante e coinvolgente.

📍 Vi aspettiamo presso la nostra sede in Via Maddalena 99
🗓 Dal lunedì al venerdì
🕠 Dalle 17:30 alle 19:30

ℹ️ 0884/939670
📲 393 0207068

Sarà una serata speciale all’insegna della grande musica. 💙

