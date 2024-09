Sindaca Episcopo “Salario minimo, una battaglia di civiltà che il Consiglio comunale ha recepito”

Una nota della sindaca Maria Aida Episcopo sull’approvazione in Consiglio comunale della mozione per favorire l’introduzione del salario minimo in concessioni e appalti banditi dal Comune di Foggia e dalle società controllate.

“Quella per l’introduzione del salario minimo è una battaglia di civiltà, perché come recita la nostra Grundnorm -l’art. 36 della Costituzione- ogni lavoratore ‘ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa’. Una battaglia che il Campo largo progressista sta portando avanti da tempo dentro e fuori le Istituzioni e che oggi il Consiglio comunale all’unanimità ha fatto propria, mostrando sensibilità e attenzione per la condizione fattuale in cui versano molti lavoratori, pur regolarmente contrattualizzati.

Interverremo in maniera pressante e ferma col mondo associativo e cooperativo che ruota attorno all’ente, e vigileremo sui contratti in essere e in divenire, per garantire ai lavoratori legati a vario titolo all’Amministrazione il rispetto della loro dignità e professionalità, e l’osservanza di un indirizzo espresso dal Consiglio comunale. E personalmente, in sede Anci, mi adopererò perché anche altri colleghi e altri Comuni seguano il nostro esempio”.