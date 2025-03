Shock in passerella: Cecilia Rodriguez e la sorpresa inaspettata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non è passato inosservato il look scelto da Cecilia Rodriguez per la sfilata di Laura Biagiotti durante la Milano Fashion Week. La showgirl argentina, sempre impeccabile e attenta alle tendenze, ha optato per un abito morbido e ampio che ha subito fatto scattare i sospetti. Le immagini parlano chiaro: sotto il vestito, le sue forme sembrano più dolci del solito, alimentando le voci di una possibile gravidanza. A 34 anni, Cecilia potrebbe essere in dolce attesa del suo primo figlio con Ignazio Moser, il compagno con cui condivide la vita da quasi otto anni. L’ex gieffina e sorella della più celebre Belen Rodriguez non ha ancora confermato né smentito i rumors, ma i fan sono già in fermento. Che la coppia sia pronta a coronare il loro amore con l’arrivo di un bebè?

Cecilia Rodriguez: arriva la cicogna

Le immagini non mentono: Cecilia Rodriguez è apparsa in pubblico con forme più morbide e un dettaglio che non è passato inosservato. Il seno più tondo potrebbe già essere un primo indizio, ma è soprattutto il pancino leggermente arrotondato a scatenare i sospetti. Un dettaglio che ha fatto impazzire i fan, convinti che il momento tanto atteso sia finalmente arrivato. Sui social, i follower della coppia – affettuosamente chiamati Cechu e Nacho – sono sicuri: dopo anni d’amore, il bebè è in arrivo! I due si sono conosciuti per la prima volta nel 2017 dentro la casa del Grande Fratello Vip, dando vita a una storia intensa e seguitissima dal pubblico. Dopo sette anni di relazione, nel giugno 2024, si sono giurati amore eterno con un matrimonio da sogno nella splendida Tenuta Artimino, in Toscana, un luogo da favola riconosciuto come patrimonio dell’Unesco. Ora, i fan non hanno dubbi: dopo le nozze da favola, la cicogna è pronta a bussare alla porta!

Il pancino di Cecilia Rodriguez alla Milano Fashion Week

Chi è Cecilia Rodriguez

Nata il 18 marzo 1990 a Pilar, nella provincia di Buenos Aires, Argentina, Cecilia Rodriguez è la sorella minore di Belén e Jeremias Rodriguez. Fin da giovane, ha intrapreso la carriera di modella nel suo paese natale. All’età di 18 anni, ha deciso di trasferirsi in Italia per avvicinarsi alla sorella Belén e ampliare le proprie opportunità professionali. In Italia, Cecilia ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui “Chiambretti Night” e “Stiamo tutti bene”. La sua popolarità è cresciuta notevolmente nel 2015 grazie alla partecipazione al reality show “L’Isola dei Famosi”, dove si è classificata terza. Nel 2017, ha preso parte al “Grande Fratello Vip” insieme al fratello Jeremias. Durante questa esperienza, ha iniziato una relazione con Ignazio Moser, figlio del celebre ciclista Francesco Moser. ​Oltre alla carriera televisiva, Cecilia ha intrapreso iniziative imprenditoriali nel mondo della moda. Insieme alla sorella Belén, ha lanciato la linea di costumi “Me Fui”. Successivamente, ha co-fondato il brand di abbigliamento “Hinnominate” e la piattaforma online “Qlhype”, dedicata alla vendita di capi esclusivi e di tendenza. Molto attiva sui social media, Cecilia vanta quasi 5 milioni di follower su Instagram, dove condivide momenti della sua vita personale e professionale. Dal 2020, insieme al compagno Ignazio Moser, ha co-condotto il programma “Ex On The Beach Italia” su MTV Italia. La storia d’amore tra Cecilia e Ignazio, iniziata nel 2017 all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha raggiunto un nuovo traguardo con il precitato matrimonio a Tenuta Artimino. Oggi, Cecilia Rodriguez continua a essere una figura di spicco nel panorama dello spettacolo e dell’imprenditoria italiana, coniugando la sua passione per la moda con una presenza costante nei media.