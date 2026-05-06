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Sezione ANPI di Manfredonia: solidarietà all’Assessora Maria Teresa Valente



La Sezione ANPI di Manfredonia esprime piena, ferma e incondizionata solidarietà

all’Assessora Maria Teresa Valente, vittima di una gravissima aggressione verbale verificatasi

nel corso di una recente seduta del Consiglio Comunale.



Durante l’assisa, alcuni cittadini ancora da identificare avrebbero rivolto all’Assessora, nel

pieno e legittimo esercizio delle sue funzioni istituzionali, frasi di inaudita violenza e volgarità,

arrivando a “augurarle di essere violentata da un extracomunitario” in relazione alle

discussioni sul paventato arrivo di richiedenti asilo presso le strutture della Caritas.

Tale episodio non costituisce un semplice scontro dialettico ma un attacco intollerabile alla

dignità della persona, al decoro delle istituzioni e alla stessa convivenza democratica. Si

tratta di un’aggressione verbale sessista e razzista, rivolta a una donna e a una madre;

colpisce una rappresentante eletta dal popolo mentre svolge il proprio mandato; e utilizza la

minaccia e l’odio come strumenti di intimidazione contro chi assume responsabilità

pubbliche.



All’Assessora Maria Teresa Valente va il nostro abbraccio solidale, il riconoscimento per il

coraggio civile con cui continua a operare e l’impegno a non lasciare che l’intimidazione

prevalga sul dovere istituzionale. Chiediamo alle autorità competenti di accertare con celerità

le responsabilità, di garantire la tutela di tutti gli amministratori e di segnalare alle sedi

giudiziarie ogni condotta che configuri reato, nel rispetto della legge e dello Stato di diritto.

La comunità di Manfredonia merita un dibattito pubblico civile, rispettoso e costruttivo,

fondato sui fatti, sui dati e sui valori di solidarietà e accoglienza che da sempre caratterizzano

la storia della città. Le politiche migratorie possono e devono essere discusse in Consiglio,

nelle piazze e nei luoghi della democrazia, ma mai con la violenza, il razzismo o la misoginia.

È inaccettabile che un evento così normale quale l’arrivo di pochi migranti in una struttura

protetta sia fatto oggetto di speculazioni politiche davvero squallide e che le polemiche, pur

legittime anche se pretestuose, si trasformino in tentativi di far prevalere la logica della forza

sul dialogo e sulla ragione.



L’ANPI di Manfredonia ribadirà sempre, con coerenza e determinazione, il proprio impegno a

fianco di chi difende i valori della Costituzione, della legalità e della convivenza democratica.

Mai più intimidazioni, mai più odio, mai più silenzio.



Manfredonia, 5 maggio 2026

La Sezione ANPI di Manfredonia