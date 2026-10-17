Settore giovanile Manfredonia: le gare del weeekend
Settore giovanile Manfredonia: le gare del weeekend
Un altro fine settimana carico di emozioni per il settore giovanile del Manfredonia Calcio 1932. Tutte e quattro le nostre formazioni scenderanno sul rettangolo verde tra oggi e domenica.
Ad aprire le danze oggi, sabato 17 ottobre, saranno i ragazzi dell’Under 19 Nazionale guidati da mister Salvatore Pollino: per la 5ª giornata di campionato, i biancocelesti scenderanno in campo alle ore 15:30 allo Stadio “Sant’Angelo dei Ricchi” nell’attesissima sfida esterna contro la Fidelis Andria.
Il pomeriggio di sabato proseguirà poi con un doppio appuntamento in contemporanea alle ore 16:00:
In trasferta, l’Under 15 dei nuovi allenatori Grasso-Castigliego, farà visita al Punto Foggia presso lo Stadio Comunale degli Ulivi di Foggia per la 3ª giornata del proprio girone.
Allo stesso orario, sul sintetico amico dello Stadio “Miramare”, toccherà ai giovanissimi delfini dell’Under 14 di mister Elia Gravinese accogliere l’Atletico Gargano per la loro 3ª giornata di campionato.
A chiudere il ricco weekend biancoceleste sarà l’Under 17 di mister Matteo D’Arienzo: appuntamento fissato per domenica 18 ottobre alle ore 9:15 tra le mura amiche del “Miramare” per affrontare a viso aperto la Pro Evolution Cerignola nella 3ª giornata.
Forza ragazzi!