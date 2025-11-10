Settimana in Comune, La Marca: “C’è urgente bisogno di sicurezza dopo i fatti di sabato”
MANFREDONIA – Prosegue il consueto appuntamento di informazione alla città!
Questa settimana:
Proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale in alcune zone della nostra città, e in questi giorni riapriremo in arteria di Via Sottotenente Troiano così da far defluire il traffico verso gli istituti “Rotundi-Euclide-Fermi”;
Domani, 11 novembre, il Comune di Manfredonia prenderà parte al 30º anniversario della Fondazione “Buon Samaritano”, da sempre impegnata accanto a quegli operatori economici vittime di usura. A margine dell’incontro (al quale prenderà parte il Ministro dell’Interno Piantedosi) ho chiesto un incontro con lo stesso per discutere del tema “Sicurezza” che mai come in questi giorni riguarda la nostra città, anche a seguito del grave episodio avvenuto sabato sera in Corso Manfredi. Un segno che c’è un urgente bisogno di una movida rispettosa;
Da mercoledì a venerdì sarò presente a Bologna per partecipare all’Assemblea annuale dell’ANCI;
Infine, il 15 novembre ci sarà la presentazione, alle scuole secondarie di secondo grado, del libro di Dario Vassallo – fratello del “Sindaco Pescatore”. Questo sarà il penultimo appuntamento della Rassegna con Avviso Pubblico: “Orizzonti di giustizia”. Vi aspetto numerosi!
Continuate a seguirci, a scriverci, a partecipare!
Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia