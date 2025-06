[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serracapriola, vicesindaco rinuncia a stipendio di un mese per consentire a tutti i bambini di andare al mare

SERRACAPRIOLA – Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Serracapriola ha organizzato la colonia estiva per bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni, 10 giorni al mare, dalle 8 alle 13,30 in uno stabilimento balneare con area attrezzata e educatori dedicati, presso la marina del paese, interamente finanziati dal Comune, compreso il trasporto. I posti previsti erano 48 ma allo scadere del termine fissato al 20 giugno scorso le domande pervenute agli uffici erano ben 66.

“Non ci aspettavamo un’adesione così ampia – ammette il vicesindaco Michele Leombruno -. A quel punto però abbiamo realizzato che i 7.900 euro che avevamo inizialmente stanziato non sarebbero stati sufficienti per consentire a tutti di godersi 10 giorni di mare, divertimento e aggregazione. Abbiamo provato a recuperare qualche soldino ma purtroppo le lungaggini burocratiche spesso vincolano e rallentano l’azione amministrativa”. E la colonia parte già il 30 giugno. Leombruno ha quindi deciso di rinunciare ad una mensilità del suo stipendio per coprire le spese extra.

“Tutti e 66 i nostri ragazzi andranno in colonia e di questo sono molto felice – ha aggiunto il Sindaco -. E se ho deciso di rendere pubblica questa vicenda a lieto fine è per dare un segnale, un messaggio di speranza. In un tempo segnato da egoismi e violenza, è importante ricordare che la vera forza di una comunità si misura anche dalla cura e dall’attenzione verso i più piccoli”.

Vincenzo D’Errico per FoggiaReporter