Sport Manfredonia
Serie D, nel giorno di Ognissanti la decima giornata del girone H
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Serie D, nel giorno di Ognissanti la decima giornata del girone H
Decima giornata A 01/11/2026
Brindisi – Ebolitana
Fidelis Andria – Francavilla
Turris – Virtus Francavilla
Gladiatore – Nardò
Gravina – Nocerina
Manfredonia – Melfi
Martina – Bisceglie
Palmese – Ischia
Real Forio – Real Aversa
Classifica
Virtus Francavilla 21
Martina 19
Turris 19
Brindisi 18
Bisceglie 15
Gravina 14
Manfredonia 14
Nocerina 13
Fidelis Andria 13
Gladiator 12
Real Aversa 12
Palmese 11
Ebolitana 9
Francavilla 8
Melfi 8
Real Forio 7
Ischia 6
Nardò 4
Undicesima giornata A 08/11/2027
Bisceglie – Gladiator
Ebolitana – Fidelis Andria
Francavilla – Virtus Francavilla
Ischia – Gravina
Melfi – Brindisi
Nardò – Turris
Nocerina – Real Forio
Palmese – Martina
Real Aversa – Manfredonia