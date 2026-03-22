Serie D live! Manfredonia, sfida quasi impossibile a Fasano
Serie D live! Manfredonia, sfida quasi impossibile a Fasano
28a giornata 22.03.2026 h 14.30
Nola-Pompei 0-1
Afragolese-Fidelis Andria 0-0 ore 15
Gravina-Barletta 0-0 ore 15
Nardò-Francavilla in S. 0-0 ore 15
Paganese-Martina 1-0 ore 15
Acerrana-Virtus Francavilla 0-1 ore 15
Real Normanna-Ferrandina 1-0 ore 15
Fasano-Manfredonia 0-0 ore 15.30
Heraclea-Sarnese 0-0 ore 15.30
Classifica
Barletta 53
Paganese 53
Martina 52
Fasano 50
Afragolese 44
Nardò 43
V. Francavilla 43
Gravina 40
F. Andria 38
Nola 37
Real Normanna 36
Manfredonia 36
Heraclea 33
Sarnese 32
Francavilla S. 32
Ferrandina 25
Pompei 21
Acerrana 14
29a giornata 22.03.2026 h 15.00
Martina-Afragolese
Pompei-Fasano
Sarnese-Nola
Manfredonia-Gravina
Francavilla in S.-Heraclea
V. Francavilla-Nardò
Ferrandina-Paganese
Barletta-Real Normanna
Fidelis Andria-Acerrana