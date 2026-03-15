Serie D, la giornata 27 del girone H live
27a giornata 15.03.2026 h 14.30
Francavilla in S.-Fasano 0-1
Pompei-Real Normanna 0-1
Acerrana-Nardò 0-0 ore 15
Ferrandina-Afragolese 0-0 ore 15
Virtus Francavilla-Nola 0-0 ore 15
F.Andria-Heraclea 0-0 ore 15.30
Manfredonia-Paganese 0-0 ore 15.30
Sarnese-Gravina 0-0 ore 15.30
Barletta-Martina 0-0 ore 16
Classifica
Barletta 52
Martina 52
Paganese 51
Fasano 49
Afragolese 43
Nardò 42
Gravina 40
V. Francavilla 38
Nola 38
F. Andria 35
Heraclea 33
Manfredonia 33
Real Normanna 33
Francavilla S. 3
Sarnese 29
Ferrandina 25
Pompei 18
Acerrana 14
28a giornata 22.03.2026 h 14.30
Gravina-Barletta
Nola-Pompei
Real Normanna-Ferrandina
Afragolese-Fidelis Andria
Nardò-Francavilla in S.
Fasano-Manfredonia
Paganese-Martina
Heraclea-Sarnese
Acerrana-Virtus Francavilla