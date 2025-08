[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serie D, l’8 agosto la presentazione dei calendari

Nuova data da cerchiare in rosso per addetti ai lavori e tifosi in Serie D. Dopo la presentazione dei gironi avvenuta ieri, venerdì 8 agosto andrà a posto l’ultimo tassello del puzzle con la pubblicazione dei calendari del campionato 2025/2026. Appuntamento alle ore 13 sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti: https://www.instagram.com/legadilettanti