Serie D, in campo per la nona giornata: live
Serie D, in campo per la nona giornata: live
Nona giornata A 25/10/2026
Melfi – Palmese 2-2 giocata ieri
Ebolitana – Gravina 1-1 ore 14.30
Francavilla – Real Forio 2-1 ore 14.30
Ischia – Martina 0-1 ore 14.30
Nardò – Fidelis Andria 1-0 ore 15
Nocerina – Gladiator 0-2 ore 15
Real Aversa – Turris 0-0 ore 15
Virtus Francavilla – Manfredonia 0-0 ore 16
Bisceglie – Brindisi 0-0 ore 18
Classifica
Martina 21
Turris 19
Virtus Francavilla 19
Bisceglie 16
Brindisi 16
Manfredonia 15
Gravina 14
Nocerina 13
Real Aversa 12
Gladiator 12
Palmese 11
Fidelis Andria 10
Ebolitana 9
Francavilla 8
Melfi 8
Real Forio 7
Nardò 7
Ischia 5
Decima giornata A 01/11/2026
Brindisi – Ebolitana
Fidelis Andria – Francavilla
Turris – Virtus Francavilla
Gladiatore – Nardò
Gravina – Nocerina
Manfredonia – Melfi
Martina – Bisceglie
Palmese – Ischia
Real Forio – Real Aversa