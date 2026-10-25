Grande fratello vip quando chiude su Canale 5? La data della finale

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Il Grande fratello vip è tra i programmi più seguiti di Mediaset. Ogni lunedì e venerdì, Ilary Blasi conduce da Roma le dirette del reality show che sono seguite ogni volta da oltre un milione e mezzo di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Un’edizione che tuttavia non sarà eterna. Mediaset ha deciso di optare per un’edizione più breve rispetto a quelle del passato con una durata di sei mesi. Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando in rete, il Grande fratello vip dovrebbe durare 11 settimane. La finale del programma condotto da Ilary Blasi dovrebbe andare in onda martedì 1° dicembre salvo cambi di programmazione dell’ultimo minuto.

Grande fratello vip chiude l’1° dicembre con la finale

La finale del Grande fratello vip dovrebbe andare in onda l’1° dicembre. Gli inquilini della Casa più spiata d’Italia non intratterranno il pubblico per Natale com’era successo in passato in altre edizioni. Nel frattempo, il reality show continua a far parlare per le vicende al suo interno. Nel corso dell’ultima diretta ci sono stati attimi di grande tensione quando Alex Belli ha sfiorato la rissa con Alessandro Roncaccia, reo di aver toccato la sua famiglia. Un episodio sarà motivo di argomento nel corso della nuova diretta del reality show in programma lunedì 26 ottobre su Canale 5.

Alex Belli (Screen Mediaset Infinity)