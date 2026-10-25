Javier Martinez fa la voce grossa sui social: cos’è accaduto nelle ultime ore

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Javier Martinez ha ottenuto popolarità nel 2024 quando ha partecipato al Grande fratello. Dopo l’esperienza in televisione, l’uomo ha fatto una stagione alla Terni volley academy prima di lasciare la pallavolo. Oggi, l’ex schiacciatore argentino si diletta come influencer-modello: una scelta che gli ha permesso di togliersi qualche soddisfazione personale. Nel corso delle ultime ore, Javier Martinez è tornato a far parlare di sé per una risposta social. Il 31enne ha fatto la voce grossa contro un hater, che spesso ha inquinato il suo profilo Instagram con messaggi d’odio nei suoi confronti e quelli della compagna Helena Prestes. L’uomo ha quindi affrontato il suo leone da tastiera, scrivendo: “Eccoti qua. Ti ho sbloccata ed hai abboccato alla grande (ricorda se sputi per aria ti casca sempre). Smettila di scrivere ai miei amici, strano che il tuo avvocato non te l’abbia detto. Consiglio: se non ce l’hai inizia già a contattare qualcuno.”

Javier Martinez annuncia provvedimenti legali verso un hater

L’ex pallavolista argentino ha annunciato di aver preso provvedimenti legali nei confronti di un hater, che spesso ha sputato cattiverie gratuite nei suoi confronti e quelli della compagna, conosciuta due anni fa nella casa del Grande fratello. Javier Martinez non è nuovo ad esternazioni di questo genere. In passato, l’ex gieffino aveva avvertito i suoi fans che aveva assunto un avvocato per limitare i leoni da tastiera. In quell’occasione, l’uomo aveva pubblicato una storia su Instagram con su scritto: “Un brindisi ai miei haters, rimanete connessi perché arriveranno molte altre cose”.