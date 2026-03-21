Serie D, il programma della 28a giornata
Serie D, il programma della 28a giornata
28a giornata 22.03.2026 h 14.30
Gravina-Barletta
Nola-Pompei
Real Normanna-Ferrandina
Afragolese-Fidelis Andria
Nardò-Francavilla in S.
Fasano-Manfredonia
Paganese-Martina
Heraclea-Sarnese
Acerrana-Virtus Francavilla
Classifica
Barletta 52
Martina 52
Paganese 50
Fasano 49
Afragolese 43
Nardò 42
V. Francavilla 40
Gravina 39
F. Andria 37
Nola 37
Manfredonia 35
Real Normanna 33
Heraclea 32
Sarnese 31
Francavilla S. 31
Ferrandina 25
Pompei 18
Acerrana 14
29a giornata 22.03.2026 h 15.00
Martina-Afragolese
Pompei-Fasano
Sarnese-Nola
Manfredonia-Gravina
Francavilla in S.-Heraclea
V. Francavilla-Nardò
Ferrandina-Paganese
Barletta-Real Normanna
Fidelis Andria-Acerrana