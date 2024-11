Serie D, Giudice Sportivo: fermati Montinaro e Marruocco

Fermato per un turno Vincenzo Marruocco per avere rivolto espressione offensive e minacciose all’indirizzo dell’arbitro e Matteo Montinaro per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

Queste sono le decisioni del Giudice Sportivo.