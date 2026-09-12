L’oroscopo di Branko del 12 settembre e le pagelle per tutti i segni: voto 9 alla Vergine

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Branko del 12 settembre, i nativi della Vergine dovrebbero sfruttare i prossimi mesi per pianificare con cura le proprie ambizioni, mentre in amore li attende un flirt ad alta tensione emotiva. I nati sotto il segno dello Scorpione possono aprirsi a nuove amicizie e grandi ideali, sostenuti da una forte grinta e dalla possibilità di un colpo di fulmine improvviso. I Gemelli sono invitati a osare negli affari e negli investimenti immobiliari affidandosi a esperti, mantenendo comunque alta la guardia nonostante il favore di Mercurio.

Oroscopo del giorno 12 settembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – La Luna crescente di sabato 12 settembre accende il tuo settore professionale: preparati a sostenere colloqui decisivi e a conquistare nuovi incarichi. L’oroscopo di Branko ti vede pronto a sbaragliare la concorrenza a suon di competenza e ambizione. Unico cavillo? Nervi a fior di pelle in famiglia o con il partner: respira a fondo e scivola oltre le provocazioni. Voto: 8

Toro – Le previsioni astrologiche di Branko mettono al centro i tuoi sentimenti: passione in vista se cerchi l’anima gemella, complicità ritrovata se hai già un legame. Tra martedì 15 e mercoledì 16, lo scontro tra Venere e Plutone potrebbe regalarti un pizzico di agitazione ingiustificata. Contro i fantasmi mentali, la tua solita concretezza resta lo scudo migliore. Voto: 7

Gemelli – È l’ora di osare negli affari e tentare qualche investimento più audace. Se stai valutando di comprare casa, affiancati a professionisti esperti per blindare ogni clausola e zittire i dubbiosi. Con Mercurio a farti da scorta ti senti imbattibile, ma l’oroscopo di Branko ti suggerisce di non abbassare del tutto la guardia. Voto: 7,5

Cancro – Periodo fertile per ricucire i rapporti con i fratelli, viaggiare o dedicarti alle parole scritte. Saturno è pronto a premiarti, ma pretenderà in cambio qualche piccolo sacrificio consapevole. Nel fine settimana, secondo le previsioni astrologiche di Branko, servirà un supplemento di pazienza per evitare frizioni tra genitori e figli; intanto, il cuore batte forte al riparo da sguardi indiscreti. Voto: 6,5

Branko e l’oroscopo del 12 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – L’intreccio tra Venere e Plutone ti dimostra quanto la passione possa stravolgerti la vita. La Luna crescente di sabato 12 settembre fa brillare il tuo portafoglio: un affare d’oro ti aspetta, a patto di valutarne i dettagli a mente fredda. Giove ti regala un grande slancio, ma attenzione a non lasciarti travolgere da un eccesso di entusiasmo. Voto: 8

Vergine – Accogli la tua Luna nuova: parte da qui il tuo personale anno zodiacale, destinato a culminare con l’ingresso di Giove. Sfrutta i prossimi dodici mesi per pianificare con cura maniacale ogni ambizione. Sul fronte sentimentale, l’oroscopo di Branko segnala un flirt ad alta tensione emotiva scatenato dal contetto Venere-Plutone. Voto: 9

Bilancia – I sentimenti sono la vera bussola che orienta i tuoi passi. Trovare la stabilità non sarà immediato sotto lo sguardo severo di Saturno e Nettuno, ma Mercurio interviene per darti lucidità. Venere indirizza con successo le tue finanze, mentre le previsioni astrologiche di Branko ti ricordano che Marte richiede maggior rispetto per i tuoi ritmi fisici. Voto: 7

Scorpione – Spazio a nuove amicizie, incontri stimolanti e grandi ideali pronti a spazzare via ogni scetticismo. Apri il cuore senza paura e ricambia l’affetto di chi ti sta accanto. Marte ti regala una grinta invidiabile e Urano, quando meno te lo aspetti, potrebbe far scoccare una scintilla improvvisa. Voto: 8

Previsioni astrologiche del 12 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – La Luna crescente di sabato 12 settembre intercetta un momento faticoso, ma l’oroscopo di Branko ti sprona a ricordare quanto vali. Con un trio d’eccezione come Giove, Saturno e Nettuno dalla tua parte, puoi puntare in alto: valuta senza pregiudizi quella proposta lavorativa in arrivo. Curiosità stuzzicanti si affacciano anche in amore. Voto: 7,5

Capricorno – Un’insolita fame di avventura sta bussando alla tua porta, scardinando il tuo celebre spirito tradizionalista. Persino Saturno approva questo tuo desiderio di esplorare strade mai battute. Le previsioni astrologiche di Branko confermano: la Dea Bendata ti aspetta lontana dai soliti posti, con sorprese piccanti anche per la vita privata. Voto: 8,5

Acquario – Plutone viene punzecchiato da Venere, costringendoti a riflettere sulla natura profonda dei tuoi legami sentimentali, in bilico tra fragilità e passione. Lasciati guidare dalla pancia e non dalla testa. La Luna crescente di sabato 12 settembre ti invita a fare pulizia interiore, mentre occasioni inaspettate potrebbero spuntare dall’estero. Voto: 6,5

Pesci – Il cielo ti spinge a fare carriera, anche se una sottile malinconia potrebbe farsi strada. Il Sole in opposizione pesa sulle collaborazioni umane e di coppia, con la Luna pronta a destabilizzare il tuo umore di fronte agli imprevisti. Evita gli scontri frontali con il partner e punta tutto sull’intesa fisica; ottime chance invece per chi ha il cuore libero. Voto: 6