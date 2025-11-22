Sport Manfredonia

Serie D, girone H: la tredicesima giornata, al Miramare arriva l’Heraclea

Redazione22 Novembre 2025
13ª GIORNATA (23.11.2025 h 14.30)
Barletta-Nola
Pompei-Nardò
Ferrandina-Fasano
Francavilla in S.-F. Andria
Manfredonia-Heraclea
Martina-Gravina
Paganese-Real Normanna
Sarnese-Acerrana
V. Francavilla-Afragolese

Classifica
Fasano 25
Paganese 24
Heraclea 23
F. Andria 22
Afragolese 22
Barletta 20
Nola 19
Martina 18
Nardò 16
Gravina 16
Francavilla S. 14
V. Francavilla 13
Manfredonia 13
Real Normanna 12
Ferrandina 12
Sarnese 10
Pompei 9
Acerrana 3

14ª GIORNATA (30.11.2025 h 14.30)
Afragolese-Paganese
Fasano-Barletta
F. Andria-V. Francavilla
Nola-Manfredonia
Gravina-Ferrandina
Heraclea-Pompei
Nardò-Sarnese
Real Normanna-Martina
Acerrana-Francavilla in S.

