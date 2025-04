[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serie D, girone H: la penultima giornata live

33a giornata – 16a ritorno – 27/04/2025

Manfredonia-Brindisi 2-2

Gravina-Casarano 4-2

Francavilla in S.-Fasano 2-0

F. Andria-Martina 0-0

Ugento-Matera 1-4

Ischia-Palmese 1-0

Costa d’Amalfi-Real Acerrana 1-4

Nocerina-Angri 6-0

Nardò-Virtus Francavilla 1-0

Classifica

Casarano 73 promosso in Serie C

Nocerina 69

Martina 59

Fidelis Andria 56

Matera 48

Fasano 47

Nardò 47

Virtus Francavilla 46

Ischia 44

Gravina 42

Palmese 41

Francavilla 40

Real Acerrana 38

Ugento 36

Manfredonia 35

Brindisi 26 retrocesso in Eccellenza

Angri 23 retrocesso in Eccellenza

Costa d’Amalfi 21 retrocesso in Eccellenza

34a giornata – 17a ritorno – 04/05/2025

Angri-Costa d’Amalfi

Palmese-Fidelis Andria

Brindisi-Francavilla in S.

Fasano-Nardò

Casarano-Ischia

Martina-Manfredonia

Real Acerrana-Gravina

Matera-Nocerina

Virtus Francavilla-Ugento