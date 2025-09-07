Sport Italia
Serie D, girone H in campo per la prima giornata: diretta
1ª GIORNATA (07.09.2025)
Fasano-Afragolese 1-0 ore 16.30
F. Andria-Ferrandina 0-0 ore 17
Nola-Gravina 3-1
Francavilla in S.-Manfredonia 3-2
Heraclea-P. Real Normanna 1-0 ore 16
Nardò-Paganese 1-2 ore 15.30
Sarnese-Pompei 0-0
Taurus Acerrana-Martina 0-1 ore 15.30
V. Francavilla-Barletta 0-1 ore 17
CLASSIFICA
Nola 3
Francavilla S. 3
Paganese 3
Heraclea 3
Fasano 3
Martina 3
Barletta 3
F. Andria 1
Ferrandina 1
Sarnese 1
Pompei 1
Manfredonia 0
V. Francavilla 0
Acerrana 0
Nardò 0
Afragolese 0
Real Normanna 0
Gravina 0
2ª GIORNATA (14.09.2025)
Afragolese-Sarnese
Barletta-F. Andria
Pompei-Francavilla in S.
Ferrandina-Taurus Acerrana
Gravina-Fasano
Manfredonia-V. Francavilla
Martina-Nardò
Paganese-Heraclea
P. Real Normanna-Nola