[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serie D: Fasano e Barletta si candidano ad un ruolo da protagonisti nel prossimo campionato

Fasano e Barletta sono le squadre, ad oggi, più avanti di tutte per mettere le basi sul prossimo campionato di Serie D.

I fasanesi hanno tra le mani Nicola Loiodice, fantasista classe 1992, protagonista delle promozioni di Altamura e Fasano nelle ultime due annate.

L’allenatore, molto probabilmente, sarà una conoscenza del calcio sipontino: è ai dettagli Luigi Agnelli.

Si muove molto anche il Barletta che vuole tentare il doppio salto dall’Eccellenza alla C: per la panchina si pensa a Ragno che porterebbe con sè Rajkovic e Jansen dal Brindisi. Per l’attacco piace Sosa, mentre potrebbero tornare in Puglia due protagonisti della scalata della Sambenedettese, ovvero Guadalupi e Gennari.