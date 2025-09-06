Sport Italia

Serie D al via domani: il programma della prima giornata

Redazione6 Settembre 2025
1ª GIORNATA (07.09.2025)
Fasano-Afragolese
F. Andria-Ferrandina
F. Puteolana-Gravina
Francavilla in S.-Manfredonia
Heraclea-P. Real Normanna
Nardò-Paganese
Sarnese-Pompei
Taurus Acerrana-Martina
V. Francavilla-Barletta

2ª GIORNATA (14.09.2025)
Afragolese-Sarnese
Barletta-F. Andria
Pompei-Francavilla in S.
Ferrandina-Taurus Acerrana
Gravina-Fasano
Manfredonia-V. Francavilla
Martina-Nardò
Paganese-Heraclea
P. Real Normanna-F. Puteolana

