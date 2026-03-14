Redazione14 Marzo 2026
Serie D, al Miramare arriva la Paganese: il programma

27a giornata 15.03.2026 h 14.30
Ferrandina-Afragolese
Francavilla in S.-Fasano
Virtus Francavilla-Nola
Sarnese-Gravina
F.Andria-Heraclea
Barletta-Martina
Acerrana-Nardò
Manfredonia-Paganese
Pompei-Real Normanna

Classifica
Barletta 51
Martina 51
Paganese 50
Fasano 46
Afragolese 42
Nardò 41
Gravina 39
V. Francavilla 37
Nola 37
F. Andria 34
Heraclea 32
Manfredonia 32
Francavilla S. 31
Real Normanna 30
Sarnese 28
Ferrandina 24
Pompei 18
Acerrana 13

28a giornata 22.03.2026 h 14.30

Gravina-Barletta
Nola-Pompei
Real Normanna-Ferrandina
Afragolese-Fidelis Andria
Nardò-Francavilla in S.
Fasano-Manfredonia
Paganese-Martina
Heraclea-Sarnese
Acerrana-Virtus Francavilla



