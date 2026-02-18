[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serie D 2026/27: regole under

Con il Comunicato Ufficiale n. 85 del 13 febbraio 2026, il Dipartimento Interregionale ha definito i limiti di impiego dei calciatori in relazione all’età per la stagione sportiva 2026/2027 nel Serie D.



Per le gare del Campionato Nazionale e della Coppa Italia Serie D è previsto l’obbligo di schierare, dall’inizio e per l’intera durata dell’incontro, almeno tre calciatori: uno nato dal 1° gennaio 2006 in poi, uno dal 1° gennaio 2007 in poi e uno dal 1° gennaio 2008 in poi. Il vincolo resta valido anche in caso di sostituzioni.



Nel campionato Juniores – Under 19 potranno partecipare tutti i nati dal 2008 in poi che abbiano compiuto 15 anni. Consentito inoltre l’impiego di tre “fuori quota”, di cui due classe 2007 e uno senza limiti di età.