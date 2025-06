[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serie D 2025/26 al via il 7 settembre

Le date di inizio e fine del campionato della Serie D giovedì in Consiglio Federale sono il 7 settembre 2025 ed il 3 maggio 2026).

«L’obiettivo di questa stagione è di poter ripartire da 162 società, tenendo conto dei club esclusi che non potranno iniziare dalla D oltre al posto non assegnato dalla Coppa Italia Dilettanti. In futuro vedremo se ci sarà spazio per una riforma con dei playoff che garantiscano la promozione diretta e un meccanismo di retrocessioni diverso».

In attesa anche del completamento dell’organico in Serie C che potrebbe portare a dei cambiamenti, queste le quarantadue società in arrivo da altri campionati che prenderanno parte alla Serie D 2025/2026:

Retrocesse Lega Pro

Sestri Levante, ACR Messina, Union Clodiense Chioggia, Legnago Salus, Caldiero Terme, Pro Patria e Milan Futuro.

Vincitrici Eccellenza

Abruzzo: Giulianova; Basilicata: Ferrandina; Calabria: Vigor Lamezia; Campania: Arpaise e Heraclea; Emilia-Romagna: Correggese e Tropical Coriano; Friuli Venezia Giulia: San Luigi; Lazio: Valmontone e Unipomezia; Liguria: Celle Varazze; Lombardia: Mapello, Pavia e Rovato Vertovese; Marche: Maceratese; Molise: Vastogirardi; Piemonte Valle d’Aosta: Biellese e Valenziana Mado; Puglia: Barletta; Sardegna: Budoni; Sicilia: Athletic Club Palermo e Milazzo; Toscana: Camaiore e Scandicci; Trentino: Obermais; Umbria: Vivi Altotevere Sansopolcro; Veneto: Unione La Rocca Altavilla e Conegliano.

Vincitrici Spareggi Seconde di Eccellenza

Leon, Scanzorosciate, Cannara, Castelnuovo Vomano, Monastir, Real Normanna, Città di Gela